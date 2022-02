FC Porto e Sporting defrontam-se esta sexta-feira, a partir das 20h15, no Estádio do Dragão, no duelo que abre a 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os dragões lideram com 59 pontos e o Sporting é segundo classificado com 53 pontos. As duas equipas estão, por isso, separadas por seis pontos à partida para o clássico.

João Pinheiro é o árbitro do encontro que pode seguir aqui, ao minuto.

Confira as equipas oficiais:

FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Pepe, Zaidu; Fábio Vieira, Uribe, Vitinha, Otávio; Evanilson, Taremi.

SPORTING: Adán; Gonçalo Inácio, Coates, Feddal; Ricardo Esgaio, Ugarte, Matheus Nunes, Matheus Reis; Sarabia, Nuno Santos, Paulinho.

Suplentes do FC Porto: Marchesín, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Pepê, Galeno, Grujic, Wendell, Toni Martínez, Eustáquio.

Suplentes do Sporting: João Virgínia, João Palhinha, Bruno Tabata, Slimani, Luís Neto, Rúben Vinagre, Marcus Edwards, Daniel Bragança, Gonçalo Esteves.

Três alterações de cada lado

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, muda três nomes em relação ao onze inicial da jornada anterior, em Arouca. Entram João Mário, Uribe e Taremi. Saem Bruno Costa, Grujic e Pepê. Destes três, o sérvio e o brasileiro estão no banco.

Amorim também muda três face ao onze inicial ante o Famalicão. Saem Pedro Porro (castigado), João Palhinha (está no banco) e Pedro Gonçalves (lesionado). Entram Ricardo Esgaio, Manuel Ugarte e Nuno Santos.