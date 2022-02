O Benfica defronta, este sábado, o Santa Clara, na Luz numa partida para acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol a partir das 18h00.



Nélson Veríssimo não pode contar com os lesionados Veríssimo, Seferovic e Rodrigo Pinho. Há dúvidas acerca da disponibilidade quer de Gilberto, quer de Yaremchuk, dupla que falhou os últimos dois compromissos das águias.



Por sua vez, Mário Silva não pode contar com Lincoln e Cryzan, dois habituais titulares, devido a castigo. Juntam-se a Costinha, lesionado de longa duração.



Veja as equipas prováveis na galeria associada ao artigo.