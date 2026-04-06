O Benfica entra em campo esta segunda-feira, diante do Casa Pia, no fecho da 28.ª jornada do Campeonato Nacional. Para o encontro diante dos gansos, José Mourinho vai ser obrigado a mexer no meio-campo devido à ausência confirmada de Aursnes e da dúvida em torno de Leandro Barreiro, voltando a apostar na dupla Ríos-Barrenechea.

Já na defesa, Tomás Araújo é baixa de última hora, o que obriga o técnico dos encarnados a fazer avançar António Silva para o onze inicial para o jogo em Rio Maior, reduto emprestada do Casa Pia.

Do lado dos gansos, a ambição é grande, como afirmado por Álvaro Pacheco na conferência de imprensa de antevisão, que deve apenas fazer uma alteração na defesa com a entrada de José Fonte para o lugar do suspenso Kaly. Assim, o Casa Pia procura regressar aos triunfos cinco jogos depois diante das águias.

De recordar, o Casa Pia-Benfica está marcado para as 20h45 e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Confira na galeria associada os onzes prováveis do Casa Pia-Benfica.