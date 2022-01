O Benfica recebe este sábado o Moreirense às 18h00, na Luz.



Nélson Veríssimo terá mais opções para este jogo, visto que Vlachodimos, Meïte, Pizzi, Vertonghen, Radonjic e Yaremchuk já recuperaram da covid-19 e podem ir a jogo. Em sentido contrário, Everton está infetado com covid-19.



Por sua vez, Sá Pinto não pode contar com Sori Mané (CAN) e com Frimpong (lesionado).



