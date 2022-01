O FC Porto-Marítimo joga-se, esta noite, a partir das 20h30. O Maisfutebol vai estar no Dragão para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o encontro da 20.ª jornada da Liga.



Sérgio Conceição tem várias ausências na equipa habitual. Uribe, Díaz e Taremi estão ao serviço das respetivas seleções enquanto Manafá, João Mário, Pepe e Marcano estão indisponíveis devido a lesão.



Por sua vez, os insulares estão privados do avançado Joel Tagueu por castigo. Em sentido contrário, Xadas foi dado como apto e está entre os convocados de Vasco Seabra.



Veja as equipas prováveis na galeria associada ao artigo.