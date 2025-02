É dia de Clássico. Um dia em que todos os fãs do campeonato português ganham um novo alento. FC Porto e Sporting medem forças na 21.ª jornada da Liga lusa, no Estádio do Dragão, no Porto.

Em termos de baixas, o FC Porto não vai contar com Otávio por suspensão, Martim Fernandes, Grujic e Marcano continuam lesionados e não são opção para Martín Anselmi.

Do lado dos leões, há dois jogadores em dúvida – Viktor Gyökeres e Hidemasa Morita, que podem bem ser opção neste jogo. Pote, Nuno Santos e Geny Catamo são baixas certas para este encontro.

Irá Gyokeres regressar ao onze neste jogo grande? Poderá Anselmi fazer regressar Eustáquio à tripla de centrais? Veremos a partir das 20h15, mais logo. Para já, veja a GALERIA com os onzes prováveis.