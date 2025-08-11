Depois do pedido de adiamento devido à morte de Jorge Costa, o FC Porto recebe esta segunda-feira o V. Guimarães às 20h45 na primeira jornada do Campeonato nacional da temporada 2025/26.

Este encontro ditará também a estreia de Farioli nas competições nacionais ao serviço dos dragões. O técnico italiano não deverá promover alterações ao onze em relação ao jogo de apresentação frente ao At. Madrid, mas é possível que o «reforço surpresa» De Jong esteja já no banco do FC Porto.

Do lado do V. Guimarães, Luís Pinto quer também quer estrear-se da melhor forma no comando dos vimaranenses na Liga e sabe que pode contar com o reforço para o ataque Alioune Ndoye.

CONFIRA NA GALERIA ASSOCIADA OS ONZES PROVÁVEIS.