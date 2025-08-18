O FC Porto visita, esta segunda-feira, o terreno do Gil Vicente, na segunda jornada da Liga. A partida arranca às 20h15 e poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.

Francesco Farioli é obrigado a mexer, face à lesão de Martim Fernandes, e deverá lançar Zaidu no lugar do jovem português. Também de tenra idade, é esperado que Rodrigo Mora fique no banco e Gabri Veiga volte a assumir a titularidade.

De recordar que Barcelos é casa de má memória para os dragões. Na última temporada, a derrota por 3-1 levou ao despedimento de Vítor Bruno. Agora, o atual treinador quer mudar o paradigma.

No que toca ao Gil Vicente, o treinador César Peixoto deverá voltar a apostar na formação que conquistou pontos na Madeira.

CONFIRA A GALERIA ASSOCIADA COM OS ONZES PROVÁVEIS