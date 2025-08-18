Liga
Há 2h e 4min
Liga: os onzes prováveis para o Gil Vicente-FC Porto
Farioli obrigado a mexer e César Peixoto aposta na mesma formação
TB
Farioli obrigado a mexer e César Peixoto aposta na mesma formação
TB
O FC Porto visita, esta segunda-feira, o terreno do Gil Vicente, na segunda jornada da Liga. A partida arranca às 20h15 e poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.
Francesco Farioli é obrigado a mexer, face à lesão de Martim Fernandes, e deverá lançar Zaidu no lugar do jovem português. Também de tenra idade, é esperado que Rodrigo Mora fique no banco e Gabri Veiga volte a assumir a titularidade.
De recordar que Barcelos é casa de má memória para os dragões. Na última temporada, a derrota por 3-1 levou ao despedimento de Vítor Bruno. Agora, o atual treinador quer mudar o paradigma.
No que toca ao Gil Vicente, o treinador César Peixoto deverá voltar a apostar na formação que conquistou pontos na Madeira.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS