O FC Porto defronta o Estoril neste domingo, pelas 20h30, em desafio da décima jornada da Liga portuguesa. A equipa de Vítor Bruno procura acompanhar o Sporting, que conta apenas com vitórias no campeonato. Se ganharem, os portistas voltam a ficar a três pontos de distância dos leões.

A maior dúvida no que toca ao onze inicial do FC Porto reside no meio-campo ofensivo: jogará Pepê, Danny Namaso ou Iván Jaime? São várias as opções tendo em conta aquilo que o treinador procurar neste jogo.

Já o Estoril deve apresentar praticamente o mesmo onze da passada jornada, sendo que Ian Cathro não tem alterado substancialmente o modo de jogar da sua equipa contra adversários mais fortes.

Iván Marcano e Marko Grujic são as duas baixas confirmadas do FC Porto, por lesão. Já o Estoril não conta com Mangala, Xeka e Hélder Costa, também por problemas físicos.

VEJA NA GALERIA, ACIMA, OS ONZES PROVÁVEIS DAS DUAS EQUIPAS