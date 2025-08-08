Liga
Há 7 min
Casa Pia-Sporting (ONZES): Borges troca Harder por Suárez
Confira as escolhas de Rui Borges e de João Pereira
Confira as escolhas de Rui Borges e de João Pereira
Já se conhecem os onzes iniciais do primeiro jogo da Liga 2025/26, realizado no Estádio Municipal de Rio Maior. Acompanhe AO VIVO com o Maisfutebol, a partir das 20h15.
SPORTING: Rui Silva, Ivan Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Geny Catamo, Francisco Trincão, Pote e Luis Suárez.
SUPLENTES SPORTING: João Virgínia, Debast, Quenda, Vagiannidis, Kochorashvili, Alisson, Eduardo Quaresma e Ricardo Mangas.
CASA PIA: Patrick Sequeira, Duplexe Tchamba, José Fonte, Goulart; Larrabazal, Benaissa, Ouikili, Rafael Brito; Livolant, Cassiano, Nsona.
SUPLENTES CASA PIA: Azevedo, Khali, Kaique, Geraldes, Mohamed, Nhaga, Miguel, Osundina, Svensson.
[Notícia em atualização]
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS