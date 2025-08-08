Já se conhecem os onzes iniciais do primeiro jogo da Liga 2025/26, realizado no Estádio Municipal de Rio Maior. Acompanhe AO VIVO com o Maisfutebol, a partir das 20h15.

SPORTING: Rui Silva, Ivan Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Geny Catamo, Francisco Trincão, Pote e Luis Suárez.

SUPLENTES SPORTING: João Virgínia, Debast, Quenda, Vagiannidis, Kochorashvili, Alisson, Eduardo Quaresma e Ricardo Mangas.

CASA PIA: Patrick Sequeira, Duplexe Tchamba, José Fonte, Goulart; Larrabazal, Benaissa, Ouikili, Rafael Brito; Livolant, Cassiano, Nsona.

SUPLENTES CASA PIA: Azevedo, Khali, Kaique, Geraldes, Mohamed, Nhaga, Miguel, Osundina, Svensson.

[Notícia em atualização]

