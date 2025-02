Bruno Lage lançou Manu Silva como titular para o duelo com o Estrela da Amadora, neste domingo. É a estreia do médio ex-Guimarães no onze inicial do Benfica.

Em relação ao último jogo do Benfica, no triunfo sobre a Juventus, Bruno Lage troca Bah por Carreras, Florentino por Manu e Schjelderup por Akturkoglu.

Já o Estrela da Amadora, orientado por José Faria, lança também de início dois reforços de janeiro - Amine e Chico Banza.

Já José Faria altera cinco peças em relação à derrota com o Sp. Braga por 1-0. Gudzulic por Brigido, Travossos por Danilo Veiga, Ferro por Tiago Gabriel, Amine por Paulo Moreira e Chico Banza por Alan Ruiz.

Acompanhe o jogo AO VIVO com o Maisfutebol, a partir das 20h30.

ESTRELA: Gudzulic, Diogo Travassos, Ferro, Issiar Dramé, Rodrigo Pinho, Amine Idrissi, Chico Banza, Nilton, Leonel Bucca, Rúben Lima, Keliano.

BENFICA: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Carreras; Aursnes, Kokçu e Manu Silva; Di Maria, Pavlidis e Akturkoglu.

SUPLENTES ESTRELA: João Costa, Fábio Ronaldo, Miguel Lopes, Paulo Moreira, Montoia, Léo Cordeiro, Georgii, Caio Santana, Kikas.

SUPLENTES BENFICA: Samuel Soares, Bah, Amdouni, Arthur Cabral, Leandro Barreiro, Schjelderup, Florentino Luís, Adrian Bajrami, João Rego.