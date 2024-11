O Sporting joga com o Santa Clara neste sábado, em jogo da 12.ª jornada da Liga portuguesa. João Pereira promoveu algumas alterações para este jogo no onze inicial, face ao desaire diante do Arsenal.

Pereira troca Kovacevic por Israel (devido a gripe), Bragança por Morita, Geny no lugar de Maxi, Matheus Reis por Inácio e Debast rende St. Juste.

Assim, a defesa é praticamente nova. Pereira manteve também Edwards apesar de a sua prestação diante do Arsenal ter sido questionada publicamente. Este é o primeiro jogo de João Pereira no campeonato, enquanto treinador do Sporting.

ONZE DO SPORTING: Vladan Kovacevic, Matheus Reis, Ousmane Diomande, Zeno Debast, Morten Hjulmand, Daniel Bragança, Quenda, Geny Catamo, Marcus Edwards, Viktor Gyökeres e Francisco Trincão.

SUPLENTES DO SPORTING: Diego Calai, St. Juste, Morita, Conrad Harder, Maxi Araújo, Fresneda, Gonçalo Inácio, Esgaio e João Simões.

ONZE DO SANTA CLARA: Gabriel Batista, Adriano, Luis Rocha, Frederico Venâncio, Diogo Calila, MT, Serginho, Klismahn, Vinicius, Alisson Safira e Matheus Pereira.

SUPLENTES DO SANTA CLARA: Neneca, Pedro Ferreira, João Costa, Bruno Almeida, Gui Ramos, Habraão, Daniel Borges, Lucas Soares e Gustavo Veiga.

ACOMPANHE A PARTIDA AO MINUTO, COM O MAISFUTEBOL

[em atualização]