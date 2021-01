André Pereira já foi operado ao joelho esquerdo depois de se ter lesionado no período de compensação no embate com o Sporting, em jogo da 14.ª jornada da Liga.

Recordamos que o jovem avançado contraiu uma lesão grave, com rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no final do jogo de Alvalade que terminou com um empate 1-1.

«Realizada no Hospital da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, no Porto, pela mão do Prof. Dr. José Carlos Noronha, a cirurgia permitirá, agora, um processo de recuperação ao atleta, que está determinado e focado em voltar ao treino assim que possível. As melhoras André», anunciou o Rio Ave.

O avançado não vai voltar a jogar esta época e só deverá voltar a treinar em agosto, já na próxima temporada.