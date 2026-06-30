Os clubes profissionais aprovaram, esta terça-feira, o Plano de Atividades e Orçamento da Liga Portugal para a época 2026/27, documento que prevê rendimentos superiores a 34,8 milhões de euros, o valor mais elevado de sempre da instituição.

O orçamento foi aprovado em Assembleia Geral, realizada na Arena Liga Portugal, no Porto, com apenas uma abstenção e sem qualquer voto contra. AVS e Torreense foram os únicos clubes que não marcaram presença.

O documento estima um resultado operacional de um milhão de euros, enquanto os gastos totais ascendem a 22,6 milhões de euros.

Entre os destaques está a distribuição de um montante recorde superior a 11 milhões de euros pelas sociedades desportivas da I e II Liga, através de mecanismos de repartição direta e indireta.

A direção executiva liderada por Reinaldo Teixeira aponta ainda a centralização dos direitos audiovisuais como uma das prioridades para a nova temporada, prosseguindo os trabalhos com vista à implementação do novo modelo em 2028/29.