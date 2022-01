FIGURA: Otávio

Um golo e uma assistência numa primeira parte de domínio do FC Porto. Aproveitou da melhor forma o canto de Fábio Vieira para abrir o marcador com um remate ainda fora da área e teve depois visão e inteligência para assistir Luis Díaz para o 2-0. Exibição aguerrida daquele que é um dos pulmões do líder do campeonato.

MOMENTO: Luis Díaz no arco da vitória (37m)

O FC Porto tinha ameaçado imediatamente antes o segundo golo por Evanilson, Luiz Júnior defendeu, mas a jogada seguinte deu o 2-0 para os dragões, num marcador que, à altura, espelhava por inteiro o que estava a passar-se no jogo. Isolado por Otávio, Luis Díaz fez o arco que embalou a vitória, com um remate colocadíssimo de pé direito, na área, perante Luiz Júnior. Nome palpitante no mercado de janeiro, o colombiano fez o 14.º golo no campeonato e o 16.º esta temporada, de azul e branco.

OUTROS DESTAQUES

Vitinha: cedo foi um dos elementos que pautou os equilíbrios do FC Porto no meio-campo e um guia para o que a equipa procurava no terço ofensivo, junto da área defensiva do Famalicão. Assinou vários passes deliciosos para a plateia do Dragão, um deles a solicitar Wendell para o canto que originaria o 1-0 no marcador, apontado por Otávio. Talento puro à disposição de Conceição em mais uma exibição consistente.

Luis Díaz: mais uma vitória do FC Porto coroada com o nome do colombiano, figura incontornável deste FC Porto. Procurou ferir a defensiva do Famalicão pelo corredor esquerdo ofensivo dos dragões, teve algumas jogadas individuais interessantes e, além do golo, sofreu a falta para o penálti de Taremi.

Fábio Vieira: enorme qualidade de passe e grande inteligência a explorar espaços entre os centrais e os médios, no apoio a Evanilson. Foi um dos protagonistas da primeira parte.

Riccieli: amenizou os números da derrota do Famalicão com uma boa conclusão ao segundo poste após um canto de Pepê, numa reta final de jogo que até foi positiva da equipa comandada por Rui Pedro Silva.

Mehdi Taremi: antes da ida à seleção do Irão, despediu-se com golo. Saltou do banco ao minuto 70 e ameaçou no lance de maior perigo do FC Porto na segunda parte até então, ao minuto 74. Por fim, lá assinou o golo da sentença, o 3-0, batendo Luiz Júnior de grande penalidade. Foi o 13.º golo pelo FC Porto esta época, o 11.º no campeonato.