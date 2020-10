Após a partida frente ao Manchester City, o FC Porto iniciou a preparação à receção ao Gil Vicente, da quinta jornada da Liga.



A principal novidade na sessão de trabalho dos campeões nacionais foi Iván Marcano. O defesa espanhol fez treino condicionado e ginásio, evoluindo no processo de recuperação à grave lesão sofrida no joelho. Otávio, que não jogou no Etihad, fez treino condicionado enquanto Mbaye realizou apenas tratamento.



Os azuis e brancos voltam a treinar esta sexta-feira, a partir das 11h30, no Olival. Uma hora e um quarto depois, Conceição faz a antevisão à receção aos gilistas marcada para sábado às 20h30.