FIGURA: Otávio

O jogador brasileiro, unidade cada vez mais influente na estratégia de Sérgio Conceição, surgiu no setor intermediário e gozou de liberdade para explorar zonas mais adiantadas. Ao quarto minuto, por exemplo, demonstrou frieza e inteligência ao servir Zaidu para o 1-0. Após o intervalo, desenhou um belo lance pela direita e assistiu para novo golo, o segundo de Marega (3-2). Antes e depois, foi das unidades mais esclarecidas do FC Porto. Aos 25 anos, está a realizar a melhor temporada da carreira.

MOMENTO: o empate bateu na trave

O Tondela tinha relançado o jogo com o 4-3, em apenas quatro remates, e ficou muito perto do empate na sexta tentativa. Já em período de descontos, perante um FC Porto em inferioridade numérica e sem tranquilidade, Khacef surgiu pela esquerda com espaço e disparou com potência, levando a bola a embater com violência na trave da baliza azul e branca.



A CRÓNICA DO JOGO

OUTROS DESTAQUES:



Mario González

O avançado espanhol realizou apenas o terceiro jogo ao serviço do Tondela e bisou em pleno Estádio do Dragão, depois do golo assinado frente ao Santa Clara. Marcou o primeiro num lance de contra-ataque e ampliou a marca com um belo golpe de cabeça, em antecipação a Sarr. Está em Tondela por empréstimo do Villarreal, já jogou na Liga espanhola e demonstra ter de facto boa escola.

Moussa Marega

Destaque natural pelos dois golos marcados, golos que garantiram a reviravolta do FC Porto após o susto do Tondela na primeira parte, embora fique a dever a si mesmo outros tantos. Nota positiva, ainda assim, picando a bola sobre Niasse no primeiro e utilizando os dois pés para bisar, a passe de Otávio: dominou com o esquerdo, finalizou com o direito.