O futebolista costa-marfinense Ousmane Diomande, reforço do Sporting no mercado de inverno, foi eleito o defesa dos meses de dezembro e janeiro na II Liga, quando ainda estava ao serviço do Mafra.

De acordo com a Liga, que anunciou a distinção na manhã desta terça-feira, Diomande recebeu um total de 17,78 por cento dos votos dos treinadores principais da competição.

A seguir a Diomande ficaram Jean Felipe (Estrela, 11,85 por cento) e Frimpong (Moreirense, 8,89 por cento).

Diomande, de 19 anos, fez 17 jogos, um golo e uma assistência em meia época pelo Mafra. Agora no Sporting, já entrou frente a Rio Ave e FC Porto.