Declarações do treinador do Santa Clara, Danildo Accioly, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, após a derrota por 1-0 ante o Paços, em jogo da 24.ª jornada da I Liga:

[A equipa teve mais caudal ofensivo após sofrer o 1-0 e o que é que falhou para não pontuar:] «É natural, estávamos a perder, tínhamos de ir à procura do resultado e arriscámos mais um bocadinho do que o habitual, mas a equipa conseguiu reagir e dar uma resposta depois do golo sofrido. Não foi o resultado que esperávamos, mas está tudo em aberto, nada mudou, estamaos em igualdade com o Paços e vamos à procura, na próxima jornada, de somar pontos. É o que nos interessa.»

«Reconhecemos qualidade no adversário, todas as equipas têm o seu valor e qualidade é natural que durante o jogo haja altos e baixos e isso naturalmente aconteceu. Mas também tivemos a capacidade de poder criar mossa no adversário. Passámos mais tempo na nossa fase defensiva, mas também sempre com o objetivo de, na nossa transição ofensiva, marcar o golo. Agora, como disse, o adversário tem valor, foi um jogo aberto, não conquistámos o objetivo, é continuar.»

[Peso psicológico da derrota:] «Este tem sido o nosso maior trabalho com os jogadores, um cenário de um golo sofrido tem sido sempre penoso para nós e se calhar se fosse com o Paços também ia acontecer o mesmo. Nesta altura do campeonato, um golo sofrido tem um peso mental nos jogadores que não conseguimos calcular, mas quem já andou lá dentro, como eu andei, sabe o que isso representa. Cabe-nos alimentar essa chama, dar esperança aos jogadores e motivá-los e pedir o apoio já na sexta-feira no jogo em casa. Hoje sentimos isso, o apoio dos adeptos do Paços foi fundamental e fica o apelo para que os adeptos faça o mesmo.»