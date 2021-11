O Sporting visita este domingo o Estádio Capital do Móvel, casa do Paços de Ferreira.



Os leões lideram o campeonato, lado a lado com o FC Porto, e entram em campo já depois de saber o que fizeram os dragões na visita ao Santa Clara.



O Paços de Ferreira soma 11 pontos e ocupa o nono lugar na Liga.



No Sporting, a única baixa é o lesionado Pedro Porro, que deverá ser substituído por Ricardo Esgaio. Jorge Simão tem mais problemas: Jordi, Baixinho Vigário e Diaby falham o jogo por lesão.



Veja na Galeria associada os onzes prováveis para a partida.



Siga o Paços de Ferreira-Sporting AO MINUTO no Maisfutebol, às 19 horas.