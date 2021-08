A FIGURA: Joãozinho

Defensivamente foi competente e lá na frente deslumbrou quando decidiu tentar a sua sorte. Um remate soberbo em arco fez o 3-1 final e sentenciou o resultado final para o Estoril. Aos 32 anos, o lateral está de regresso à I Liga e mostra andamento para tal. O Estroril mostrou personalidade em campo, pela forma como entrou e por como acabou por dar a volta ao marcador. Um espírito bem personificado no seu capitão, que também por isso merece o prémio de figura do jogo.

--

O MOMENTO: minuto 81. A sentença com uma bomba

Quatro minutos antes o Estoril havia conseguido a reviravolta da marca dos 11 metros, mas seria de bem mais longe e à «bomba» que a sentença no resultado acabaria por chegar. À entrada da área, sobre a esquerda, Joãozinho encheu o pé e rematou forte e em arco, com a bola a sobrevoar o batido guardião André Ferreira. Golaço. Celebrado a preceito pelo lateral estorilista e pelos seus companheiros de equipa no banco e no relvado.

--

OUTROS DESTAQUES:

Juan Delgado

O chileno que andou pelo México (Necaxa) depois de ter dado nas vistas no Tondela, estreou-se a marcar pelo Paços ao inaugurar o marcador. Sobre a direita deixou a defesa estorilista em alerta amarelo, mas foi quando se aproximou da área que acabou por fazer a diferença: recebeu, rodou e fez golo.

Antunes

O internacional português faz a diferença no lado esquerdo da defesa pacense. Antunes é seguro a defender, ocupando os espaços de forma inteligente, e pode ser decisivo quando avança no terreno. Foi assim que o Paços chegou à vantagem: cruzamento rasteiro do ex-Sporting. Antunes é todo ele alma pacense. Era vê-lo a puxar pelo público nas bancadas na segunda parte, quando a equipa ia em busca do golo, na segunda parte. Toda a alma, porém, não chegou para evitar uma noite má.

--

Bruno Lourenço

O extremo formado no Benfica tentou por mais de uma vez encontrar o caminho da baliza pacense através da meia distância. Acabaria de descobri-lo à boca da baliza, numa emenda oportuna já em cima do intervalo.

Chiquinho

Com a bola nos pés é um quebra-cabeças. E a comprovar isso mesmo está o lance da grande penalidade, em que recuperou a bola, após perda de Hélder Ferreira, e acabou por ser derrubado por Flávio Ramos.

André Clóvis e André Franco

Tal como Chiquinho, a dupla de Andrés destacou-se na frente de ataque e acabou por ter influência no resultado: Clóvis assistiu (involuntariamente?) Bruno Lourenço para o primeiro, Franco converteu a grande penalidade que valeu o segundo.