Poucos, mas barulhentos. Alguns espetadores presentes na Mata Real para o Paços de Ferreira-Gil Vicente não estavam a seguir as indicações da DGS e retiraram as máscaras durante a partida.



Num primeiro momento, o speaker do estádio apelou a que essas pessoas colocassem as máscaras faciais. A maior parte terá acatado a indicação, mas à passagem da meia-hora ainda havia alguns infratores.



Ora, atentos a isso, dois militares da GNR subiram à bancada por trás dos bancos e foram claros: «Para estarem aqui têm de colocar as máscaras.»



Assim foi. A partir daí, pelo que nos foi possível ver, mais nenhuma pessoa voltou a desobedecer a esta indicação básica e de fácil utilização.



O Maisfutebol segue o Paços-Gil AO MINUTO no Estádio Capital do Móvel.