Há novos líderes na lista de melhores marcadores da Liga. Pablo Jesus, do Gil Vicente, e Chuchu Ramirez, do Nacional, preenchem o topo da lista com seis golos. 

Pablo bisou na vitória (2-0) frente ao Estrela da Amadora e por isso conseguiu subir na lista. Já Chuchu Ramirez anotou dois golos de grande penalidade na vitória (3-2) com o Moreirense para também dar o salto. 

Os melhores marcadores da Liga:

6 GOLOS:

Pablo Felipe Jesus (Gil Vicente)

Jesus Chuchu Ramirez (Nacional)


5 GOLOS:

Evangelos Pavlidis (Benfica)                    

Samu Omorodion Aghehowa (FC Porto)                

Guilherme Schettine (Moreirense)        

Clayton  Silva (Rio Ave)                            

Pedro Gonçalves (Sporting)

Luis Suárez (Sporting)                  

3 GOLOS:

Marezi Marko Milovanović (Alverca)               

Naïs Djouahra (Arouca)                           

Alfonso Trezza Hernández (Arouca)              

Jérémy Livolant  (Casa Pia)                   

Francisco Trincão  (Sporting)







 

