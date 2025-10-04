Liga: Pablo e Chuchu Ramirez lideram a lista de melhores marcadores
Com os golos apontados neste sábado ambos somam seis tentos certeiros na competição
Há novos líderes na lista de melhores marcadores da Liga. Pablo Jesus, do Gil Vicente, e Chuchu Ramirez, do Nacional, preenchem o topo da lista com seis golos.
Pablo bisou na vitória (2-0) frente ao Estrela da Amadora e por isso conseguiu subir na lista. Já Chuchu Ramirez anotou dois golos de grande penalidade na vitória (3-2) com o Moreirense para também dar o salto.
Os melhores marcadores da Liga:
6 GOLOS:
Pablo Felipe Jesus (Gil Vicente)
Jesus Chuchu Ramirez (Nacional)
5 GOLOS:
Evangelos Pavlidis (Benfica)
Samu Omorodion Aghehowa (FC Porto)
Guilherme Schettine (Moreirense)
Clayton Silva (Rio Ave)
Pedro Gonçalves (Sporting)
Luis Suárez (Sporting)
3 GOLOS:
Marezi Marko Milovanović (Alverca)
Naïs Djouahra (Arouca)
Alfonso Trezza Hernández (Arouca)
Jérémy Livolant (Casa Pia)
Francisco Trincão (Sporting)