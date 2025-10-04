Há novos líderes na lista de melhores marcadores da Liga. Pablo Jesus, do Gil Vicente, e Chuchu Ramirez, do Nacional, preenchem o topo da lista com seis golos.

Pablo bisou na vitória (2-0) frente ao Estrela da Amadora e por isso conseguiu subir na lista. Já Chuchu Ramirez anotou dois golos de grande penalidade na vitória (3-2) com o Moreirense para também dar o salto.

Os melhores marcadores da Liga:

6 GOLOS:

Pablo Felipe Jesus (Gil Vicente)

Jesus Chuchu Ramirez (Nacional)



5 GOLOS:

Evangelos Pavlidis (Benfica)

Samu Omorodion Aghehowa (FC Porto)

Guilherme Schettine (Moreirense)

Clayton Silva (Rio Ave)

Pedro Gonçalves (Sporting)

Luis Suárez (Sporting)

3 GOLOS:

Marezi Marko Milovanović (Alverca)

Naïs Djouahra (Arouca)

Alfonso Trezza Hernández (Arouca)

Jérémy Livolant (Casa Pia)

Francisco Trincão (Sporting)













