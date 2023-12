Pablo Villar está de saída do comando técnico do Vizela. A informação, avançada já na tarde deste domingo pelo Record, foi confirmada, entretanto, pelo Maisfutebol.

A saída acontece no seguimento do empate de sábado na visita ao Rio Ave (1-1), em Vila do Conde, em jogo da 14.ª jornada da I Liga.

De acordo com o que foi possível apurar pelo nosso jornal até ao momento da publicação desta notícia, a cisão com Pablo Villar surge fundamentalmente devido a resultados, mas também aspetos metodológicos, para que a equipa melhore e encontre um caminho de mais pontos e vitórias.

O técnico espanhol de 37 anos assumiu o comando técnico do clube no início da época 2023/24 e sai ao fim de meio ano de trabalho, com 18 jogos e um saldo de cinco vitórias, cinco empates e oito derrotas.

Os vizelenses ocupam o 17.º lugar da I Liga, em zona de descida, com 11 pontos. Na Taça de Portugal, estão nos oitavos de final, fase na qual recebem o Arouca. Na Taça da Liga, a equipa nortenha foi eliminada na 2.ª eliminatória, pelo Aves SAD.