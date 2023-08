Declarações de Pablo Villar, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota por (2-0) frente ao Vitória de Guimarães:

«Na primeira parte é certo que a equipa estava bem colocada no campo, estávamos juntos, a ganhar duelos, compactos e a sair bem. Faltou mais precisão a chegar à área contrária, para criar ocasiões. No segundo tempo demos um passo atrás, o Vitória empurra-nos, mas até entrámos bem, com mais lances na área adversária. Quando cometes o erro, e depois o segundo o jogo muda por completo. Com a expulsão subimos um pouco, mas mais com o coração do que com a cabeça. Foram sessenta minutos bons; perdemos por erros próprios».

[Mudança do sistema tático] «Em primeiro lugar porque havia baixas. Depois também pelo que esperávamos que podia acontecer, com os três centrais e muitos homens no meio do adversário».

[Três jogos, um ponto. Ansiedade?] «É certo que não queríamos ter só um ponto, queríamos ter mais e merecíamos mais; mas também é certo que jogámos contra três equipas de competições europeias. Temos de continuar a trabalhar».