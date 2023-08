O treinador do Vizela, Pablo Villar, admitiu este sábado que foi mais complicado preparar o jogo ante o V. Guimarães, da 3.ª jornada da I Liga, face à incógnita do que o novo treinador dos vimaranenses pode apresentar.

«Sei da importância deste jogo para os nossos adeptos pelas conotações históricas que existem. Vamos com a intenção de ganhar. Mas com a mudança de treinador do Vitória foi mais difícil de preparar o jogo, porque não sabemos o que vai fazer. Pode haver mudanças. O sistema do Moreno conhecíamos muito bem. Mas agora não sabemos se vai dar continuidade. Mas a equipa vai estar pronta e vamos com a intenção de ganhar”», frisou, em conferência de imprensa de antevisão, dizendo ainda, sobre o mercado, estar «muito satisfeito com os jogadores no plantel».

«É um grupo muito bom, muito trabalhador, que tem uma ambição muito grande. Mas ainda precisamos de um jogador que tenha características diferentes, que ainda não temos no plantel. Esse jogador vai ser o que vai equilibrar tudo um bocadinho», adiantou, ainda, repassando as duas primeiras jornadas (derrota em Alvalade por 3-2 e empate caseiro com o Arouca, 2-2).

«No primeiro jogo não fiquei satisfeito, porque não ganhámos, independentemente da imagem, mas há derrotas que são construtivas. No jogo mais recente viu-se que a equipa ainda não tem maturidade suficiente. Somos uma equipa com muitos jogadores novos e o plantel ainda não está fechado, ainda temos o mercado. Estamos no processo de aquecimento, mas tínhamos de ter acabado com o jogo na primeira parte, porque se não resolves o jogo, o futebol castiga-te e podem acontecer situações como aconteceram no jogo, mas no final conseguimos um ponto, o primeiro ponto, mas temos de aprender e continuar a melhorar», rematou.

O V. Guimarães-Vizela tem arbitragem de Miguel Nogueira, da AF Lisboa, e apito inicial marcado para as 18 horas de domingo. Os vizelenses partem para o jogo com menos cinco pontos do que o Vitória, que venceu nas duas primeiras jornadas (1-0 ao Estrela na Reboleira e 2-1 na receção ao Gil Vicente).