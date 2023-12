Declarações do treinador do Vizela, Pablo Villar, em conferência de imprensa após a derrota por 2-1 ante o Desportivo de Chaves, em jogo da 12.ª jornada da I Liga:

«Ao intervalo, estava 1-1, com um penálti contra [o Vizela]. Noutra situação, com um penálti muito maior, que não é apitado, tiraram-nos a possibilidade de chegar ao intervalo a ganhar por 2-1.

A segunda parte foi totalmente diferente, na nossa opinião, sentimo-nos muito prejudicados por esses lances. Não digo se a falta do Desportivo de Chaves é penálti ou não, mas, se é penálti, o nosso é muito mais. Essa ação prejudicou-nos.

[Expulsão após o jogo] No final do jogo, no túnel para os balneários, recebemos um cartão vermelho para o Bruno Wilson numa situação em que estava a falar à entrada do nosso balneário. Conclusão, saímos daqui sem pontos e totalmente prejudicados.»