Dupla premiação para o Gil Vicente. Depois de César Peixoto ter sido eleito para o treinador dos meses de outubro e novembro, desta vez foi Pablo, avançado de 21 anos, escolhido para o jovem jogador dos respetivos meses.

Pablo é, juntamente com Pedro Gonçalves (Sporting), o segundo melhor marcador da Liga - com oito tentos certeiros - apenas a um do líder Pavlidis (Benfica). Porém, no que toca ao tempo a que o prémio diz respeito, o ponta-de-lança protuguês fez sete golos em nove jogos.

No último jogo, já no mês de novembro, Pablo saiu em branco no escorregão do Gil Vicente na visita ao AVS. Ainda assim, os gilistas continuam com o bom arranque de época - estão no quarto lugar com 23 pontos - apenas a dois do terceiro Benfica.

O camisola nove do emblema de Barcelos recolheu 39,87 por cento dos votos. Superou, portanto, Froholdt (FC Porto), com 13,73 por cento, e Gustavo Sá (FC Famalicão), com 13,07 por cento.