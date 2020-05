O luso-brasileiro Pablo, de 16 anos, filho do ex-FC Porto Pena, assinou contrato profissional com o Famalicão, ficando ligado ao clube para as próximas três temporadas, até 2023.

O jovem avançado chegou ao Famalicão no início da época 2019/2020. Jogou ao serviço da equipa de juvenis no campeonato nacional.

Pablo prossegue assim a ligação da sua família ao futebol português. O pai jogou no FC Porto nas épocas 2000/2001 e 2001/2002, no Sp. Braga na temporada 2003/2004 e no Marítimo em 2004/2005. No primeiro ano nos dragões, foi o melhor marcador do campeonato português, com 22 golos.