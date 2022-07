O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, espera uma época tranquila do Paços de Ferreira na Liga, procurando melhorar a finalização e agressividade de uma equipa que terá de ser «muito criteriosa» nas contratações.

«O campeonato vai ser mais difícil, mas, com a pré-época e a base forte do ano passado, podemos fazer uma época tranquila. O grupo de trabalho é forte, temos gente muito comprometida com a nossa ideia e o objetivo da permanência», disse o técnico de 42 anos, após o treino aberto dos pacenses.

Peixoto voltou a falar na necessidade de colmatar as saídas, sendo «muito criteriosos» na escolha, relativizando a demora na chegada de reforços, especialmente para o ataque.

«É verdade que queríamos arrancar já com a equipa fechada, mas temos de nos adaptar às dinâmicas do mercado. Vai chegar gente para a frente, de certeza absoluta. Temos o mercado e as referências, é só esperar que elas aconteçam», referiu.

O jogador do Paços de Ferreira, Nico Gaitán, reitera as declarações do treinador sobre o objetivo da permanência.

«Temos uma pré-época para tentar chegar o melhor possível. O objetivo é jogo a jogo, tentar fazer o melhor possível, jogando sempre para ganhar. Queremos jogar e estar tranquilos, mas, para isso, temos de dar muito», contou o jogador de 34 anos.