Nem foi preciso forçar para o Paços de Ferreira sair de Barcelos com o 5.º lugar, ficando a dois pontos de Sp. Braga e Benfica. Os pacenses aproveitaram as ofertas do Gil Vicente para construir uma vantagem segura e depois foi só gerir. Os galos fizeram uma má primeira parte e já não foram a tempo de corrigir na segunda, continuando em zona de descida. Foi o quinto triunfo consecutivo dos castores.

Não houve surpresas nos onzes escalonados pelos técnicos. Pepa fez apenas uma alteração em relação ao triunfo na Madeira. Hélder Ferreira deu o lugar a Luther Singh no lado esquerdo do ataque. Já Ricardo Soares fez regressar Denis e Rúben Fernandes, após jogo da Taça, e estreou a titular Pedrinho, que defrontou a ex-equipa.

Os pacenses entraram a mandar no jogo e nem tiveram de acelerar muito para chegar ao golo. Com muita facilidade os castores chegavam a zonas de finalização com quatro e cinco homens, mas abriu o marcador numa oferta da casa. Rodrigo tentou proteger a bola que ia sair pela linha de fundo, mas Luther Singh acreditou e roubou-a, oferecendo o golo a João Amaral, que estava completamente solto na área.

O Gil Vicente não conseguia reagir, sentindo muitas dificuldades em manter a posse de bola. Mais tranquilos no jogo e na tabela, os de Paços de Ferreira trocavam a bola com qualidade e voltaram a chegar ao golo… com mais uma oferta. Após canto, Baraye falhou o tempo de salto e deixou completamente solto ao segundo poste Luiz Carlos, que bateu no peito e marcou.

Em desvantagem, os barcelenses entraram com outra cara para a segunda metade. Com uma forte pressão sobre o adversário, recuperavam o esférico em zonas mais avançadas no terreno e rapidamente tentavam criar perigo. Ainda assim, faltava gente na frente. Sem uma verdadeira referência no ataque, os galos chegavam com pouca gente à área pacense, pelo que raramente criavam perigo.

Os treinadores foram refrescando as equipas, embora Ricardo Soares, a perder, tenha demorado mais tempo a mexer. No entanto, quando o fez, alargou a frente de ataque para uma linha de quatro e acabou por ter resultados. Depois de tanto insistir, acabou por chegar ao golo. Samuel Lino isola-se e pica o esférico por cima de Jordi, surgindo Alaa Abbas a confirmar o tento em cima da linha. No entanto, já era tarde e não deu para chegar à igualdade.