FIGURA: Luiz Carlos (Paços Ferreira)

Aos 35 anos transpira juventude de fazer inveja a muitos. Luís Carlos esteve incansável no meio campo, quer a defender, quer na definição do passe, na hora de ataque. O pacense foi coroado com um golo, que deu ainda mais tranquilidade a este Paços Ferreira que continua a surpreender.

MOMENTO DO JOGO: Perda de bola fatal

O Paços Ferreira tinha o domínio de jogo, mas ainda não tinha incomodado a baliza de Denis. Num lance aparentemente sem perigo, Rodrigo falhou a proteção de bola e Luther Singh aproveitou para oferecer o golo a João Amaral. O tento mudou o rumo do jogo.

OUTROS DESTAQUES

Luther Singh (Paços Ferreira): Mostrou que Pepa apostou no homem certo para a titularidade. O extremo deu muito trabalho ao lado direito da defesa gilista e foi dos pés dele que surgiu o primeiro golo. Não dando o lance como perdido, acreditou que podia roubar o esférico ao adversário e assim foi.

Claude Gonçalves (Gil Vicente): Jogo após jogo é o jogador em maior evidência do Gil Vicente. Claude Gonçalves só sabe jogar bem e parece ter pilhas inesgotáveis. Mais um belo jogo do médio gilista.