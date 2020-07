FIGURA: Rúben Ribeiro (Gil Vicente)

Rúben Ribeiro foi reforço de Inverno, mas foi no pós-quarentena que o médio mostrou todas as qualidades que se lhe reconhecem. O jogo frente ao Paços não foi exceção. Foi dos pés dele que saiu a assistência para o primeiro golo barcelense; fez a jogada do segundo; e apontou o canto que valeu o terceiro golo.

MOMENTO DO JOGO: Defesa de Denis

Que defesa espantosa a livre de Pedrinho. Com o jogo a zero, Denis voou para parar o livre vitorioso de Pedrinho, que já se preparava para festejar. O guardião brasileiro mostrou as qualidades que o levou a ser totalista esta temporada.

OUTROS DESTAQUES

Denis (Gil Vicente): Chegou na semana antes do início do campeonato e, logo na primeira jornada, frente ao FC Porto, mostrou que ia ser o dono da baliza barcelense. Foi totalista em todos os jogos da Liga – foi também quase sempre titular nas taças – e hoje voltou a fazer uma excelente exibição, mesmo sofrendo três golos.

Matchoi (Paços Ferreira): Com apenas 17 anos, marcou o primeiro golo como jogador sénior. Internacional português sub 17, fez apenas o seu terceiro jogo na Liga, o primeiro a titular, e esteve em destaque.

Douglas Tanque (Paços Ferreira): Não fez uma grande exibição, mas marcou o décimo golo no campeonato. Na única oportunidade que teve neste encontro, não perdoou e fez o que melhor sabe: marcar golos.