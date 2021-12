O Paços de Ferreira vem de três derrotas consecutivas na Liga, duas das quais perante Benfica e Sporting - a outra foi contra o Marítimo, preparando-se para receber o Vitória de Guimarães (sábado, 20h30) para a 13.ª jornada da prova.



«As equipas que lutam pelo título ganham quase todos os jogos. Está a ser um campeonato muito atípico e o que estamos a viver não é exclusivo do Paços. A determinado momento falta-nos um clique para mudarmos para um registo de vitórias. Seja ele qual for. É importante ganhar para quebrar este ciclo», admitiu o técnico Jorge Simão.



O treinador pacense reconhece que este será um jogo com contornos especiais, até por representar o regresso de Pepa a Paços de Ferreira. «[O Vitória] É uma boa equipa e tem bons jogadores, preparou-se para lutar por objetivos cimeiros na tabela e, neste momento, também não está a viver a fase que desejaria. Tal como nós. Espero um jogo com emoções à flor da pele. Há alguma rivalidade entre os dois emblemas e com todo este contexto vai ter uma carga emocional diferente.»