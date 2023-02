Figura: Gorré

O internacional por Curaçau foi o homem mais perigoso do ataque do Boavista. O extremo procurou tanto a bola no pé como na profundidade e travou um duelo desigual com Delgado. Depois de ter visto Marafona negar-lhe o golo na primeira parte, Gorré marcou um golaço que dissipou as dúvidas quanto ao vencedor do encontro.

Momento do jogo: golaço como ponto final, minuto 57

Dez minutos depois do 2-0, o Boavista voltou a marcar frente ao Paços de Ferreira. O lance foi mérito do génio de Gorré. O extremo recebeu junto à linha lateral, fletiu para o corredor central, deixou Delgado para trás e atirou um míssil para o fundo da baliza de Marafona. Golaço e ponto final no jogo.

Outros destaques:



Holsgrove: o escocês foi o melhor jogado do Paços de Ferreira. O médio soube sempre que terrenos pisar e recebeu várias vezes a bola na linha média para a partir daí, pensar o jogo ofensivo dos castores. Holsgrove arriscou, quiçá em demasia, o último passe. Ainda assim, teve o mérito de ter tentado várias vezes a meia-distância e numa dessas tentativas só não marcou, porque Bracali não deixou.

Yusupha: vive o melhor momento ao serviço do Boavista. E mostrou-o este fim de tarde na Mata Real. O avançado da Gâmbia abriu caminho ao triunfo dos axadrezados na Capital do Móvel com um desvio feliz. Mas Yusupha fez muito mais, além do golo: jogou de costas, segurou a bola, conquistou faltas, enfim, fez o que se pede a um avançado. Prestação de bom nível.



Bracali: aos 41 anos ainda está aí para as curvas. O guarda-redes brasileiro rubricou, mais uma, exibição segura. Não comprometeu nas saídas da baliza e conseguiu uma defesa notável na primeira parte quando o Paços de Ferreira tentava a igualdade. Importante, pois.



Bruno Onyemaechi: como central ou como lateral, o defesa raramente comete erros. Fez uma exibição imaculada na Mata Real. Defensivamente, não anulou Hernâni e não deu espaço em quem de si se aproximou. Além de ser importante na defesa, Onyemaechi assistiu Mangas para o segundo golo da pantera.