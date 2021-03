Stephen Eustáquio e Luther Singh deixaram os trabalhos do Paços de Ferreira para se juntarem, respetivamente, às seleções do Canadá e da África do Sul, informou o clube pacense.



Os dois jogadores, presenças habituais nas escolhas de Pepa, foram convocados para os próximas compromissos internacionais dos seus países.

O Canadá vai realizar dois jogos de qualificação para o Mundial do Qatar em 2022: o primeiro será contra as Bermudas, a 26 de março, e o segundo ante as Ilhas Caimão, dois dias depois.

Por seu turno, a África do Sul tem dois compromissos a contar para o apuramento para a Taça das Nações Africanas de 2021, o primeiro com o Gana, dia 25, e o segundo com o Sudão, marcado para 28 de março.