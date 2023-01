Declarações do treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, após a derrota por 2-0 ante o Benfica, em jogo da 20.ª jornada da I Liga:

«Demos dez minutos e dois golos ao Benfica. Infelizmente, não entrámos bem. Estávamos avisados e sabíamos que o Benfica ia entrar forte e, num lance de bola parada, acaba por haver o golo que desbloqueia um pouco a situação. Depois, o segundo golo e a equipa esteve, nesses dez minutos, um bocado perdida. Depois, acaba por entrar no jogo, reagir muito bem. Mostraram alma tremenda. Conseguimos criar oportunidades na primeira parte, uma bola no poste.»

«Na segunda parte, corrigimos algumas situações, mantivemos o bloco compacto, mais agressivos a pressionar e fomos crescendo, sempre criando oportunidades. Acho que um golo podia ter-nos metido no jogo, ter dificultado mais a tarefa do Benfica. Acho que não está em causa o resultado, acho é que a diferença de dois golos é demasiada, porque merecíamos pelo menos um golo, perante um Benfica muito forte.»

[Quais são as dinâmicas mais difíceis de contrariar neste Benfica e se há semelhanças ou diferenças estando Gonçalo Guedes em vez de Rafa]: «O Benfica tem uma dinâmica ofensiva forte, são agressivos quando perdem a bola, individualmente é uma equipa muito forte, tem muita qualidade posicional para depois atacar zonas de finalização, uma equipa que merecidamente está em primeiro lugar, mas que acabou por ter algumas dificuldades. O Guedes é diferente do Rafa, o Rafa tem sido dos mais importantes, mas [o Guedes] conhece a casa, mas mais importante é o que a minha equipa fez e fez um grande jogo, perante um grande adversário, confiante, com uma dinâmica forte. Depois do 2-0 aos dez minutos, se esta equipa não tivesse caráter e alma podia ter levado uma goleada, acabou por jogar o jogo pelo jogo, acreditou sempre até final.»

[O que traz de positivo os jogos com Benfica e Sp. Braga:] «Acho que traz muito de positivo, só não traz o resultado, infelizmente. Demonstra crescimento e maturidade, mas importante é o caminho, sabíamos que estes dois jogos seguidos nesta fase não era o mais indicado, jogar contra o primeiro e segundo não é fácil, mas saímos de pé. Fazê-los acreditar no caminho, a equipa está competitiva. Com o Sp. Braga e o Benfica a equipa deu um passo em frente na ideia de jogo.»

[Questão mental nesta altura:] «Quando chegámos, acho que estávamos bem pior do que agora, em confiança, moral, atitude competitiva. Temos crescido, a equipa percebe e acredita que de jogo para jogo está mais forte, percebe que o momento do Benfica é superlativo e difícil de contrariar, o Braga também está forte. Demos boa réplica, fizemos dois bons jogos e isso dá-nos confiança. Se jogarmos desta forma contra as equipas do nosso nível, as vitórias vão chegar.»