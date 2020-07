O treinador do Paços de Ferreira, diz que há «foco total» da sua equipa, na antevisão do jogo frente ao Moreirense.



«Para nós, foi uma semana curta, mas perfeitamente normal. Somos os mesmos, não mudamos a nossa forma de estar ou de trabalhar consoante os resultados, e estávamos muito mal se assim fosse. Queremos garantir rapidamente, e bem, o nosso grande objetivo, venha o jogo e que não passe quarta-feira» disse Pepa, em conferência de imprensa.

Depois da goleada sofrida às mãos do Sp.Braga [5-1], o treinador aponta baterias para o que vem, e não para o que ficou para trás.

«O Moreirense está muito bem e nós muito bem estamos, só me assusta um bocadinho a temperatura e a hora do jogo. Mas podem chover pedras, podem estar 40 e tal graus, que iremos dar todas as condições para estarmos bem e tranquilos e, depois, durante o jogo, não há temperatura e não há nada que nos vá atrapalhar, não há desculpas de nada» garantiu.

O Paços só depende de si mesmo para se salvar e é com essa «vontade e força que queremos ir lá buscar os três pontos. Queremos chegar a Paços com o objetivo conseguido», disse Pepa.

O Moreirense, no oitavo lugar da prova é o primeiro obstáculo dos pacenses no objetivo manutenção. Pepa é perito na matéria [salvou o Tondela nas últimas duas épocas] e sabe que bastam três pontos para o conseguir.

Os 34 pontos do Paços de Ferreira, deixam-no no 13.º lugar, quatro acima da linha de água. A visita ao Moreirense está agendada para a próxima quarta-feira, às 17h.