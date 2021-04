FIGURA: Fábio Coentrão (Rio Ave)

Aos 33 anos Fábio Coentrão continua cheio de pedalada e uma seta apontada à baliza adversária. Foi dos pés dele que saíram as jogadas mais perigosas do Rio Ave e foi ele que marcou o golo do empate. Acabou por sair esgotado já perto do fim.

MOMENTO DO JOGO: Defesa de Kieszek

Minuto 40. O Rio Ave estava em cima do Paços Ferreira na tentativa de chegar ao empate. Balanceados no ataque, os vilacondenses descuraram a defesa e Douglas Tanque aproveitou para, em contra-ataque, criar perigo. Depois de partir os rins a Santos, rematou em jeito, mas Kieszec, com uma excelente estirada, impediu o golo e segurou o marcador na diferença mínima. Essa defesa valeu um ponto.

OUTROS DESTAQUES

Pedro Amaral (Rio Ave): Excelente jogo do lateral esquerdo do Rio Ave. Foi pelo lado dele que foram criadas as principais jogadas de perigo vilacondenses que, com maior eficácia, teriam dado o triunfo aos locais.

Zé Uilton (Paços Ferreira): Passou ao lado do jogo, mas quando foi solicitado na frente não perdoou. À saída de Kieszec, picou o esférico por cima, fazendo um chapéu e marcando um golo de belo efeito.