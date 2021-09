O Paços de Ferreira não ficou indiferente à nomeação do árbitro francês Willy Delajod para o encontro ante o Sporting de Braga, tendo reagido de forma curiosa com uma tradução, em jeito de preparação para os seus jogadores.

«Senhor árbitro, penso que isso não era falta», foi a frase que o Paços utilizou e mostrou, traduzindo-a para a língua francesa na publicação através das redes sociais.

Delajod tem 28 anos, detém um recorde na liga francesa enquanto árbitro e é agente imobiliário. Vai dirigir o duelo da 5.ª jornada da I Liga, marcado para as 15h30 do próximo sábado, no Estádio Capital do Móvel.