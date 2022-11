Declarações de Valdemar Teixeira, treinador-adjunto do Vizela, na sala de imprensa do Estádio Municipal da Capital do Móvel, após a vitória sobre o Paços de Ferreira, por 2-0, na 13.ª jornada da Liga:

«As duas equipas, fruto do momento menos bom que viviam, entraram intranquilas. Na primeira parte, não conseguimos pegar no jogo e predominou o equilíbrio sem grandes oportunidades. Ao intervalo, tentámos corrigir com duas substituições e entrámos bem, com dois golos de bola parada que nos deixaram mais tranquilos e com o controlo do jogo. A partir daí, só deu Vizela. A vitória é justa, poderia ter sido por números mais expressivos, mas o 2-0 assenta bem.

Somos uma equipa que não deixa as coisas rolar, fazemo-las acontecer, daí as alterações ao intervalo. Tínhamos de ser mais pressionantes, mais verticais no nosso jogo e foi isso que depois aconteceu. Os dois golos no início deixaram a equipa tranquila e o jogo foi todo nosso.

[Friday Etim] É um jogador que, no ano passado, já estava no clube, nos sub-23, mas já treinava connosco. Entendemos que devia estar mais vezes connosco este ano, é um avançado diferente, no ano passado esteve muito bem e pode dar outras coisas. É um jogador de luta, muito forte nos duelos, procura muito a profundidade e a nossa equipa também é de oportunidades. O mister lança estes jovens, sem medo de arriscar e ele também tem correspondido bem. É um jogador interessante para a nossa equipa.

[Ouvi Álvaro Pacheco no banco?] Não ouvia, fruto do público. O lugar dele é no banco, tínhamos um elemento com quem ele fazia a comunicação e me passava a mensagem.

[Kiki Afonso]

Desde que está connosco, tem-se transformado para muito melhor e é por isso que passa a emotividade, o crer e a atitude para a equipa. Hoje, no início do jogo, não estava nas melhores condições, mas conseguiu superar e demonstrar que esta atitude é importante que todos tenham. O nosso treinador preconiza isso.

Dedicar a vitória ao nosso mister que foi impossibilitado de estar no jogo e é o líder desta equipa e a estes adeptos que comparecem em massa e numa chuva imensa estiveram presentes e a apoiar, apoiam mesmo quando os resultados não estão a surgir.»