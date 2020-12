Declarações do treinador do Boavista, Jesualdo Ferreira, após o empate ante o Paços de Ferreira, em jogo da 10.ª jornada da I Liga. Além de ter falado de Pepa, o técnico analisou a prestação da equipa na sua estreia, falou de Angel Gomes e refletiu sobre o regresso a Portugal:

«O que é que faltou? Confiança, capacidade no momento de maior pressão do Paços, ter serenidade para não perder bola, acho que [os jogadores] são capazes de o fazer.»

«O jogo vai-nos dando ideias do que se tem de fazer mais vezes e melhor. É só nessas análises que podemos tirar conclusões e alterar processos e comportamentos. Na primeira parte, o jogo foi dividido. Por momentos, uma equipa melhor do que a outra. Estes jogadores, no pouco tempo que trabalhámos, foram capazes de agarrar alguns conselhos táticos que foram transmitidos. Foi pena não termos ganho, mas temos de admitir que o Paços é uma equipa forte, resultado justo.»

[Angel Gomes no centro do ataque:] «A equipa organizou-se um 4x3x3, acho que nem ele sabe qual o melhor lugar para ele e só o futuro vai dizer qual a posição em que ele pode tirar mais rendimento. A primeira ideia foi não o colocar fixo, não lhe entregar nenhuma função no meio-campo na qual tivesse de correr mais, mas sim encontrar espaços onde pudesse ser mais positivo. A posição em que jogou hoje, vamos continuar a trabalhar, para além de uma outra.»

«Estive fora na Europa, em África, na Ásia. Felizmente as coisas correram bem. Ganhamos mais experiência, creio que sou melhor treinador do que há dez anos. O regresso não estava na minha cabeça para ficar a trabalhar aqui, mas às vezes não conseguimos controlar nem planear o futuro e o Boavista apareceu de forma simples e até provocatória: venha lá tentar acabar o trabalho que não acabou há 14 anos. Temos aqui um projeto e uma equipa para fazermos qualquer coisa interessante.»

«Estar agora a falar português... já não o fazia há muito tempo, para mim é uma satisfação grande poder ver caras novas na imprensa que eu não conhecia e aproveito para desejar um bom Natal dentro dos condicionalismos, já vivi no Brasil a situação da pandemia que nos coloca numa área de isolamento que não estamos habituados e faz-nos mal. Todos temos que ter o máximo de cuidado para que as coisas se resolvam rapidamente.»