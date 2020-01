O Paços de Ferreira-Benfica, jogo da 18.ª jornada da Liga portuguesa de futebol, já não tem bilhetes disponíveis e vai, por isso, ter lotação esgotada nas bancadas do Estádio Capital do Móvel, no próximo domingo.

Em nota oficial, o emblema pacense informou, esta segunda-feira, «que já não há bilhetes disponíveis no estádio Capital do Móvel para o encontro com o SL Benfica».

Os bilhetes, exclusivamente para as bancadas topo sul e central, começaram a ser vendidos esta segunda-feira e esgotaram durante o dia. O topo sul, normalmente destinado aos adeptos visitantes, já tinha sido reservado pelo Benfica, que pediu a totalidade dos cerca de 1900 lugares.

