O futebolista do Boavista, Cristian Devenish, teve de deixar o relvado do Estádio do Bessa de ambulância, nos minutos finais do jogo da 27.ª jornada da I Liga, ante o Paços de Ferreira, na noite desta sexta-feira.

Devenish ficou caído no relvado após um choque com o colega de equipa, o guarda-redes Léo Jardim, tendo saído de maca do terreno de jogo e de ambulância do campo.

Tudo indicava que ia ser transportado para o hospital, mas o colombiano de 20 anos acabou por voltar e festejar o triunfo com os colegas de equipa.

O jogo esteve parado cerca de seis minutos e terminou pouco depois, com vitória da equipa de Jesualdo Ferreira, por 2-0.