A FIGURA:

Javi Garcia – Excelente exibição do jogador espanhol. Muito seguro a mandar na defesa axadrezada, bloqueando várias vezes os caminhos dos avançados pacenses. E ainda foi marcar o segundo golo da equipa, que retirou ainda mais o discernimento do adversário.

O MOMENTO: Golo de Javi Garcia, 61

Depois de uma primeira parte pouco inspirada, os pacenses entraram na segunda à procura do golo do empate, mas Javi Garcia acabou com as aspirações dos visitantes neste encontro. Antecipou-se na área a André Ferreira e aos defesas pacenses e cabeceou para o 2-0. Depois disso, foi ainda mais difícil para os jogadores do Paços fazerem fluir o jogo.

Outros destaques:

Bracali – Muito seguro sempre que foi chamado a intervir. Com algumas defesas fulcrais ao longo do jogo, nomeadamente as duas que impediram que Tanque e Eustáquio fizessem balançar as redes nos minutos finais.

Yusupha – Já tinha estado perto do golo e não perdoou aos 19 minutos, quando recebeu o passe de Kenji Gorré e, de frente para a baliza, abriu o marcador.

Kenji Gorré – Mais uma boa estreia na equipa axadrezada, a criar várias vezes perigo junto à área pacense. É dele o passe para o golo com que Yusupha abre o marcador.

Makouta – Boa estreia do reforço boavisteiro no meio campo. Parecia estar em todo o lado.

Marco Baixinho – Numa equipa pacense que não esteve inspirada, o central foi o melhor. Lutou muito, tentou segurar na defesa e ajudar a equipa a sair a jogar.