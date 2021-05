Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate a uma bola na receção ao Paços de Ferreira:

«Não é difícil fazer uma análise: não jogámos nada. Devido a alguma fadiga tirámos jogadores nucleares da equipa. Houve uma mudança de sistema, na tentativa de fazer golos porque não estávamos a marcar, assumo a responsabilidade que o sistema não surtiu efeitos. Na primeira parte reparto as responsabilidades com os jogadores, porque jogaram o seu jogo e não o jogo da equipa. Na segunda parte melhorámos, mas faltou mais uma vez agressividade ofensiva. Acabámos por fazer um golo. Temos de olhar para o futuro, temos uma competição importante, a Taça de Portugal, e quero que a equipa reaja o mais rápido possível, já no próximo jogo. Queremos honrar o Sp. Braga dentro do campo, é nossa obrigação. Temos de o fazer. Temos de encontrar um rumo para chegar à final da Taça de Portugal nas melhores condições. O que há de positivo, se é que há algo positivo, é que este ponto encerra as contas do quarto lugar, da Taça Uefa; mas não estou a dizer que esse era o objetivo».

[Como se motiva a equipa?] «Vou ser sincero: a maior motivação é representar o Sp. Braga, vestir esta camisola; não é preciso mais motivação nenhuma. É isso que exijo».

[O Sp. Braga está a pagar o facto de ter tido muitos jogos esta época?] «É natural. Na altura disse que jogar de três em três dias é jogar permanentemente no vermelho. A equipa foi andando, e os jogadores estão a pagar a fatura. É nossa missão focá-los e reanimá-los, que voltem a encontrar o seu rumo para acabar bem a época e a Taça de Portugal. É algo que temos em mãos e temos de resolver da melhor forma».