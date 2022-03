O Paços de Ferreira, a última equipa a vencer o atual líder no campeonato [3-2, a 30 de outubro de 2020], recebe o FC Porto neste domingo, a partir das 18h00, em encontro referente à 25.ª jornada da Liga.

«Para tentarmos desbloquear e contrariar o que o FC Porto tem de menos bom, peço aos jogadores para terem coragem. Acho que vai ser um jogo competitivo, em que vamos tentar lutar pelos três pontos. O campeonato não está decidido e o Sérgio [Conceição], que é um treinador muito exigente, não facilita em nada. Não me parece que [o FC Porto] virá relaxado ou desfocado, pelo contrário, estarão muito focados, até porque sabem que não vão ter um jogo fácil. Vão ter dificuldades, frente a uma equipa preparada e que vai querer chatear», diz César Peixoto.



O treinador da equipa pacense considera que «os primeiros 20 minutos podem ser cruciais para o que pode ser resto do jogo»: «Não era lógico dizer que éramos favoritos, mesmo sabendo que somos uma equipa difícil a jogar em casa, mas não vamos abdicar da nossa ideia. Somos uma equipa muito organizada no processo defensivo e vamos ter de ser mais persistentes e criativos, ter o caráter e personalidade para tirar a bola da zona de pressão, percebendo onde está o espaço.»



César Peixoto considera que o FC Porto está a praticar um «futebol mais agradável e bonito», por culpa de alguns jogadores. «Há um jogador que tem feito um campeonato fantástico, que é o Vitinha. Ele tem subido muito o nível da equipa, conseguindo desbloquear os problemas. O Fábio Vieira também é muito forte na zona de definição. São jogadores que resolvem de uma forma mais fluida e fácil. Há ainda o Otávio, sempre muito móvel, o Taremi, forte nas desmarcações», concluiu o técnico.



Hélder Ferreira cumpre castigo e não pode dar o seu contributo ao Paços de Ferreira, tal como os lesionados Jorge Silva, Flávio Ramos João Vigário e Koffi.