César Peixoto, treinador do paços de Ferreira, em declarações na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel, após a derrota por 4-2 frente ao FC Porto, em jogo da 25.ª jornada da Liga:



«Foi um FC Porto forte, confiante e muito agressivo na primeira fase de construção. Cometemos erros que fazem parte do crescimento e o FC Porto aproveitou. Eles sabiam que íamos arriscar na construção. A equipa continuou a jogar e fez o 1-1. Tentámos chegar mais à frente e disputámos o jogo até final, mas o FC Porto foi sempre eficaz.



A equipa não desistiu de jogar de acordo com o nosso ADN. Conseguiu, depois, um segundo golo que deu alguma esperança. O FC Porto foi um justo vencedor. Encontrámos pela frente uma equipa muito forte, mas demos uma boa réplica pese os quatro golos sofridos. Houve erros individuais que têm de ser trabalhados. Parabéns aos jogadores pela luta, pela entrega e por terem jogado o jogo pelo jogo.



Fomos a equipa que menos faltas fez. Muitas vezes as equipas pequenas são criticadas por isso. Não foi o caso. Jogamos o jogo pelo jogo para tentar chegar aos três pontos. Agradeço aos adeptos pelo apoio incondicional até final, perceberam que a equipa lutou até final. Este é o caminho.



Apesar do resultado não fizemos um mau jogo. Sabemos por que razão perdemos e por que razão ganhamos. O carácter da equipa levou-a a não desistir. Poderíamos ter feito mais um golo. A equipa acredita no trabalho e lutou até final. A equipa mostrou-se bem fisicamente, compacta e deu luta até final apesar da diferença no marcador.»



[O Paços fez 4 faltas contra 19 do FC Porto]:



«Tenho jogadores leais. Poderíamos ter travado algumas jogadas e sermos mais matreiros. A equipa foi agressiva, tentou pressionar alto, uma coisa que nos custa. Não foi por aí. Houve erros individuais que fazem parte do nosso crescimento. Há que trabalhar em cima deles para que aconteçam cada vez menos. Temos sido organizados defensivamente, mas hoje o FC Porto aproveitou. É certo que rematou algumas vezes de fora da área, mas materializou em golo as ocasiões claras que teve.»



[Saída do Fernando Fonseca]:



«Gostamos muito do Fernando. É muito importante dentro e fora do campo. É um dos jogadores em quem mais acredito. Foi opção minha. O Juan já jogou como lateral e é mais agressivo ofensivamente. Queria ter um homem mais profundo por fora e optei por meter o Rui Mais por dentro. O Nuno não estava muito confortável com as movimentações do Otávio e do Uribe. Não estávamos a ter a capacidade de pressão de que precisávamos. Queríamos ir para a frente e foi por isso que o Fernando saiu.»