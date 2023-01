César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, comentou desta forma a derrota da sua equipa na receção ao Benfica (0-2). Declarações na flash interview da SportTV:

«Excelente ambiente, mais uma vez um bom jogo e os adeptos do Paços estão novamente de parabéns pelo apoio que deram à equipa. Não entrámos bem no jogo, o Benfica entrou com uma dinâmica muito forte, faltou capacidade de organização. Depois entrámos no jogo, fomos uma equipa competitiva, que criou muitos problemas ao Benfica. Enviámos três bolas ao ferro, faltou o golo para entrarmos de novo no jogo. O caminho é este e se mantivermos esta consistência estaremos mais perto do objetivo.»

Esperança para o futuro: «Complicámos muito a vida ao Benfica. É frustrante, podíamos ter feito um golo. Demos dez minutos, demos dois golos, salvo seja, porque não entrámos bem no jogo, mas depois estivemos muito bem, nunca desistimos do jogo, apesar de estarmos a perder 2-0. Temos de nos manter focados, seguir o nosso caminho para depois na meta festejarmos o nosso objetivo.»