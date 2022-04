Declarações do treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, à SportTV, após a derrota por 2-0 ante o Sporting, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

«Sabíamos que ia ser difícil, perante uma boa equipa, bem organizada, bem trabalhada pelo Ruben, que está de parabéns. Fizemos um bom jogo, jogámos no campo inteiro, pressionámos a campo inteiro. Tivemos bola, em muitos momentos dominámos o jogo, quisemos ser pró-ativos, é com este futebol que nós queremos continuar, é com este futebol que estamos a crescer.»

«Tenho muito orgulho nos meus jogadores, na forma como encararam o jogo, como tiveram a coragem, o caráter e a personalidade para vir aqui, perante o campeão nacional, que é uma grande equipa, jogar desta forma. Poucas equipas aqui o fizeram e é assim que vamos continuar até ao final, é assim que vamos continuar a fazer pontos. Muito orgulho nos jogadores, adeptos, estrutura, clube, estou feliz aqui e é jogar de igual para igual seja onde for.»

«É este tipo de futebol, esta pressão alta, esta qualidade, mas no último terço ter melhores tomadas de decisão. Aqui e ali podíamos ter sido mais agressivos, faltou-nos isso hoje, mas temos sido, temos feito golos, hoje não fizemos, mérito do Sporting, mas acho que fomos uma equipa com caráter e personalidade. O caminho é este. Vamos continuar a pontuar. Os jogadores foram guerreiros, faltou-nos chegar mais lá na frente e fazer um golo. Houve momentos em que dominámos o jogo, o Sporting com alguma dificuldade na primeira fase de construção.»

[Se a equipa sentiu o 2-0:] «Não é sentir, o Sporting tem os jogadores que tem, qualidade coletiva e individual, a equipa deles foi acrescentando, nós também tentámos mexer, temos algumas limitações de opções, o Deni ficou em casa e é um jogador importante. Lançámos o Ed [ndr: Edmilson Mendes], primeira vez que jogou no campeonato, é bom apostar nos jovens do clube. Agora, sim, o Sporting fazendo golo fica mais confiante, mais estável e acaba ali por ter um pouco mais de controlo. Acho que dignificámos o futebol e o jogo.»

«Eu desejo continuar a crescer na ideia de jogo, os jogadores acreditarem, terem qualidade de jogo, projetar jogo a jogo, treino a treino, nota-se que a equipa joga de igual para igual seja contra quem for. Não foi hoje que conseguimos a vitória contra um grande, mas jogámos de igual para igual. Não viemos aqui jogar para o pontinho. Não. Queremos jogar, gostamos demasiado do futebol e da nossa ideia, tentar arriscar. Aqui ou ali não sai tão bem, mas eles não desistem, são uns campeões e tenho muito orgulho nos meus jogadores.»